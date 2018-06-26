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Лео Месси забил первый гол на чемпионате мира и отстает от Криштиану Роналду всего на 3 точных удара

Месси забил первый гол на чемпионате мира и отстает от Роналду всего на 3 точных удара
Eurosport

36 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Открыл погоню за португальцем.

Лионель Месси забил первый гол на чемпионате мира, отличившись на 14-й минуте матча с Нигерией (1:0 в первом тайме).

Ранее звезда «альбиселесте» провел безголевые игры с Исландией (1:1) и Хорватией (0:3).

  • В игре против Исландии Месси не забил пенальти.
  • В 2014 году Аргентина с Месси вышла в финал чемпионата мира, где уступила Германии (0:1).
  • В последний раз аргентинцы побеждали на ЧМ в 1986 году, когда за них выступал Диего Марадона.

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