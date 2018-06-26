Хорхе Сампаоли выставил на матч против Нигерии самый возрастной состав Аргентины в истории ЧМ

В матче третьего тура чемпионата мира сборные Нигерии и Аргентины встречаются в Санкт-Петербурге.

Главный тренер латиноамериканцев Хорхе Сампаоли выставил на игру самый возрастной состав в истории команды: средний возраст футболистов «альбиселесте» составил 30 лет и 189 дней.

В случае победы над Нигерией и невыигрыша Исландии в матче против Хорватии аргентинцы выйдут в плей-офф.

Самый возрастной игрок в истории ЧМ – голкипер сборной Египта Эссама аль-Хадари. Он дебютировал на турнире в возрасте 45 лет и 161 дня.

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