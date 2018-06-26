Реакция Марадоны на гол Месси. Складывается ощущение, что из него вышел дьявол
Наконец-то Лео забил.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил первый гол на чемпионате мира-2018, отличившись в игре против Нигерии.
Легенда сборной Аргентины Диего Марадона был очень рад успеху Лео – все эмоции написаны на лице председателя правления «Динамо-Брест».
- Месси отличился на третьем чемпионате мира (он забивал в 2006, 2014 и 2018 годах).
- Месси никогда не побеждал на чемпионате мира, Марадона выиграл турнир в 1986 году.
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