Реакция Марадоны на гол Месси. Складывается ощущение, что из него вышел дьявол

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил первый гол на чемпионате мира-2018, отличившись в игре против Нигерии.

Легенда сборной Аргентины Диего Марадона был очень рад успеху Лео – все эмоции написаны на лице председателя правления «Динамо-Брест».

Месси отличился на третьем чемпионате мира (он забивал в 2006, 2014 и 2018 годах).

Месси никогда не побеждал на чемпионате мира, Марадона выиграл турнир в 1986 году.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

Будь в контакте со спортом