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Лео Месси и его Аргентина все-таки сыграют в плей-офф

Месси все-таки сыграет в плей-офф
Eurosport

30 мин. назад

Сборная Нигерии немного не сдержала звездную банду Хорхе Сампаоли.

Сборная Аргентины обыграла Нигерию в заключительном туре ЧМ-2018 и пробилась в плей-офф – 2:1.

Уже на 14-й минуте Эвер Банега выполнил гениальную передачу из глубины на Лионеля Месси, а капитан аргентинцев с острого угла расстрелял ворота Нигерии. Спустя 20 минут Лео мог оформить дубль, но пробил в штангу со штрафного.

В начале второго тайма Хавьер Маскерано привез в свои ворота пенальти, и Виктор Мозес уверенно реализовал 11-метровый.

На 87-й минуте Маркос Рохо очутился в штрафной соперника и с лету поразил нижний дальний угол.

  • Сборная Аргентины заняла второе место в группе и сыграет в 1/8 с Францией. Матч пройдет в Казани 30 июня.
  • Нигерия и Исландия отправились домой. Хорватия выиграла квартет.
  • Месси не забивал на чемпионатах мира 662 минуты. Предыдущий гол он тоже забил Нигерии в матче группового этапа ЧМ-2014.

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