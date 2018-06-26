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Диего Марадона принес на матч с Нигерией баннер с изображением самого себя

Марадона принес на матч с Нигерией баннер с изображением самого себя
Eurosport

17 мин. назад

С – самовлюбленность.

Легенда сборной Аргентины Диего Марадона очень ярко провел первый тайм матча «альбиселесте» против сборной Нигерии.

Сначала камеры поймали Диего, который держал в руках баннер с изображением самого себя. Затем Марадона бурно отреагировал на гол Лионеля Месси, затем – заснул.

  • В 1986 году Аргентина с Марадоной в составе выиграла чемпионат мира.
  • По окончании чемпионата мира-2018 Диего начнет работу в «Динамо-Брест», где он занял должность председателя правления.
(Фото:
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