Диего Марадона принес на матч с Нигерией баннер с изображением самого себя

Легенда сборной Аргентины Диего Марадона очень ярко провел первый тайм матча «альбиселесте» против сборной Нигерии.

Сначала камеры поймали Диего, который держал в руках баннер с изображением самого себя. Затем Марадона бурно отреагировал на гол Лионеля Месси, затем – заснул.

В 1986 году Аргентина с Марадоной в составе выиграла чемпионат мира.

По окончании чемпионата мира-2018 Диего начнет работу в «Динамо-Брест», где он занял должность председателя правления.

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