Игуаин – теневой герой матча Аргентины, Франция опять не убедила. Лучшее с 13-го дня ЧМ

Игуаин чуть не похоронил мечту Месси. Но он теневой герой матча

81-я минута матча Нигерия – Аргентина. Гонсало Игуаин, для которого эта игра – первая в стартовом составе на чемпионате мира в России, вырывается на свободное пространство в чужой вратарской. Он бежит, чтобы замкнуть навес партнера. Гонсало обязательно вонзил бы в ворота, но он ставит ногу немного криво и поэтому придает мячу неправильное направление. Тот уходит вверх и в сторону. До конца матча остается девять минут, а текущий счет устраивает нигерийцев.

Если бы Маркос Рохо не забил пять минут спустя, то выход Гонсало Игуаина в стартовом составе обязательно назвали бы одной из причин вылета «альбиселесте» – наряду с невызовом Икарди, слабым перформансом Месси, сумасшествием Сампаоли и так далее. Мало кто обратил внимание на главное: Игуаин действительно сделал эту сборную сильнее.

Гонсало ИгуаинImago

Все дело в его уникальной работоспособности. Во всех командах Сампаоли делал акцент на качественный прессинг – Аргентина не исключение. Гонсало идеально подходит под такой стиль: сегодня он затерзал защитников и полузащитников Нигерии рывками, вынуждая их выбивать мяч куда угодно, а потом прикончил, выигрывая единоборство за единоборством. Возможно, он не завершитель-зверь, но говорить стоит не только про это. Не стоит вспоминать его плохую статистику в топ-матчах – она свойственна любому форварду, а не только Гонсало.

Сработала и вторая замена Сампаоли – Эвер Банега. О необходимости его появления на поле говорили практически все: Лео Месси не может решать в одиночку, ему нужны партнеры вроде Хави, Иньесты и Бускетса, которые находят его лазерными передачами между линиями. Эвер – игрок именно такого типа. Только посмотрите первый гол сборной Аргентины – это чистое волшебство, причем как от Банеги, так и от Месси.

На завтра все будут говорить исключительно о Джюнейте Чакыре. Да-да, он опять накосячил: назначил один спорный пенальти в ворота Аргентины и не назначил другой. В первом случае Хавьер Маскерано совершил абсолютно необязательный фол в своей штрафной при подаче углового и чуть не похоронил все надежды Месси наконец стать чемпионом мира. Во втором, Маркос Рохо перехватил рукой нигерийский кросс и, наверное, должен был похоронить надежды Месси еще раз.

Но вряд ли сейчас это имеет хоть какое-то значение. Гораздо интереснее первая топ-афиша плей-офф: Франция против Аргентины. Два фаворита на бумаге с огромными проблемами в реальности.

Цифры матча:

7 успешных обводок совершил Месси в матче с Нигерией.

100% кроссов Маркоса Рохо оказались точными.

1 удар по воротам нигерийцев нанесла за второй тайм сборная Аргентины. Он и вывел ее в плей-офф.

Исландия пульсировала вулканом, Хорватия не испугалась пепельного апокалипсиса

Исландия выходила на матч с непростой задачей: играть на победу против лидера группы, да еще и молиться на нужный результат в соседнем матче. Занятие не для брутальных мужиков, привыкших надеяться только на себя, терпеть удар и лупить в ответ. Но в Ростове эти викинги были как дома: регулярное «Хух!» с переполненных трибун и сразу три футболиста местной команды в составе.

Приглядевшись к сопернику в первые полтайма, Исландия встала в полный рост и пошла бомбить штрафную хорватов подачами и стандартами. 10 угловых, 17 ударов – команда со стоматологом во главе приехала сюда не для того, чтобы в итоге оказаться пассажиром. Но мастерства хватило лишь для одного гола с пенальти. Когда за пару минут до конца Аргентина вышла вперед в своем матче, Исландии оставалось забить второй, чтобы самим выйти в плей-офф и отправить Месси домой. В этот момент скандинавы поверили в свое счастье, но тут же напоролись на убийственный выпад Перишича. Исландия доблестно встретила смерть в группе смерти, заняв в ней безоговорочное первое место по симпатиям.

Хорватия взяла спортивный максимум. В самом плотном квартете она распотрошила Аргентину и вынудила отпеть шансы Месси на Кубок мира. Даже выпустив на последний матч девятерых новых футболистов и сняв по ходу игры Модрича, они все равно добились победы над сверхмотивированным соперником. Девять очков из девяти возможных – в первом раунде плей-офф хорваты получили проходную Данию, ну а при такой яркой игре и глубине состава «шашечные» недвусмысленно намекают на желание поднять титул.

Цифры матча:

Исландцы превзошли соперника по ударам – 17-13.

Хорватия впервые в история выиграла 3 из 3 на групповом этапе ЧМ.

Франция опять не убедила. Но это ничего не значит

Сборная Франции – самый странный фаворит чемпионата мира. В каждом из трех матчей ее главный тренер Дидье Дешам выставлял разный состав, меняя не только тактику, но и стратегию, в зависимости от соперника. И всякий раз это приносило успех. Как минимум, если судить исключительно по результату. Но ни на один из перформансов этой команды нельзя было смотреть без энергетика или чашки кофе – настолько они выходили скучными. Из-за этого многие эксперты выписали их из фаворитов.

Кажется, не вовремя. Главное преимущество французов перед конкурентами (Бразилией, Германией, Испанией и так далее) – сбалансированность. Матч против Дании – идеальный пример. С одной стороны, команда Дешама ничего не создала в атаке. С другой – справилась со всеми датскими контратаками, несмотря на то, что их разгонял мощный Эриксен. В этом плане отсутствие Погба, который всегда недорабатывает без мяча, пошло французам только на пользу. А теперь вспомните, как защищается сборная Германии, со стороны кажущаяся более цельной и «идейной».

Франция – ДанияImago

Дидье Дешам – прагматик, хорошо анализирующий сильные и слабые стороны противника. Это качество точно поможет французам в плей-офф. То же самое можно сказать и про тренера датчан: просто сравните, как они играли против Перу (прессинговали до чужой линии штрафной) и сегодня (сидели на своей половине поля 95% времени матча).

Поэтому, несмотря на то что Франция и Дания выдали без сомнений самый унылый матч группового этапа, они имеют хорошие шансы пройти один-два раунда плей-офф. В проигрыше от этого матча только болельщики, под конец матча освистывавшие игроков так, будто обе команды проигрывают 0:5 в матче навылет. Но их ожидания – их проблемы. А французы и датчане дали отдохнуть или отбыть дисквалификации лидерам, немного потренировались на лучшей арене чемпионата мира и бодрыми вошли в стадию, где все начинается по-настоящему.

Цифры матча:

Франция и Дания первыми на ЧМ в России не забили ни одного мяча за 90 минут.

«Трехцветные» проиграли лишь 1 из 13 матчей с момента поражения от Португалии на Евро-2016.

Дидье Дешам побил рекорд Раймона Доменека, проведя во главе Франции 79-ю игру.

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