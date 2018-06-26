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Evening Standard: последние указания перед вторым таймом игрокам Аргентины дал Месси, а не Сампаоли
Коуч тут больше ничего не решает. Погодите, а он решал?
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли вернулся на скамейку до того, как команда последовала за ним и вышла на второй тайм матча с Нигерией (2:1).
Как сообщает журналист Evening Standard Джеймс Олли, последние указания команде давал капитан Лионель Месси прямо в подтрибунном тоннеле.
Ранее сообщалось, что Сампаоли больше не руководит коллективом, и что состав на игру с Нигерией выбирали Месси и Хавьер Маскерано.
- Обыграв нигерийцев, «альбиселесте» вышли в плей-офф.
- Соперником Месси и Ко в 1/8 финала станет сборная Франции.
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