Океан аргентинцев в Питере и острое путешествие из Самары в Москву. 13-й день ЧМ своими глазами

Локация: Самара – Москва

Чемпионат мира – отличный способ наживы для частников, которые занимаются перевозками. Сегодня они активно используют платформу BlaBlaCar, чтобы возить болельщиков между русскими городами, и используют как минимум пару хитрых ходов.

Набирают попутчиков по одной цене, а в последний момент отменяют поездки и набирают людей заново с другой ценой;

Набирают попутчиков по одной цене, а потом отменяют поездки и советуют обратиться к друзьям, где ценник, конечно, ну совсем другой.

Другого способа вырваться из Самары у меня не было, поэтому я морально был готов отдать 3000 рублей вместо заявленных полутора.

Все началось на парковке возле ТЦ в Самаре. Заявленное время отбытия – 22:00, но водитель ждал час, чтобы подсобрать побольше болельщиков с матча сборной России. В кузов влезли 20 с небольшим человек – навар с одного такого автобуса переваливает за 60k рублей.

Чудо произошло, и автобус все же выехал из Самары, но снова остановился ближе к Тольятти – там в него вошли еще несколько фанов. Тут я понял, что заявленное время поездки в 14 часов явно вырастет – в итоге до Москвы мы ехали все 18.

Самара АренаEurosport

В «Лужниках» меня ждал матч Дании и Франции, сосед торопился на самолет, но все пошло не так, как нам хотелось. Помимо медлительности водителя и желания транспортной компании заработать побольше, в Пензе наш автобус застрял в аварии. Грузовик врезался в бетонный блок и на пару часов парализовал шоссе, которое связывает Поволжье с Москвой. Аварийные службы долго разгребали дорогу от помех – в итоге, только к 5 утра автобус набрал нормальный темп езды.

Прибываем на станцию Котельники, до матча остается 40 минут. Я несусь по пустому московскому метро – давно не видел его таким, похоже, все 70 тысяч уже в «Лужниках».

Полезный вывод: в дни ЧМ будьте особенно внимательны с сервисом Blablacar. Возможно, лучше будет переплатить, выбрать самолет или выждать ближайший поезд. Скорее всего, ни заявленное водителем время, ни заявленные водителем деньги за поездку не окажутся правдой. Вам придется потерять и кучу и того, и другого.

Локация: «Санкт-Петербург Арена»

Встреча с нигерийским фанатом – такая же удача, как солнечный день в Санкт-Петербурге. На Неву прибыл скромный десант африканцев, который моментально растворился в бело-голубом аргентинском море. Латиноамериканские песни начались еще в метро: мужчины в лазурных джерси раскачали вагон и несколько раз проорали безумно приставучую песню с припевом «La que tiene a Messi y Maradona» («Те, у которых есть Месси и Марадона»).

Песня не умолкала после выхода из подземки, наоборот, возле «Крестовского» зазвучала еще громче и слаженнее. Нигерийцы давали о себе знать парочкой барабанов и дудок, но их не выделяла даже самая сексуальная форма чемпионата.

«Санкт-Петербург Арена» никогда не была такой аргентинской – даже когда Манчини выпускал в старте «Зенита» сразу пятерых аргентинцев. Трибуны были для «альбиселесте» настойчиво домашними: скромную разминку нигерийцев горячие латиноамериканцы встретили оглушительным свистом. Точно не тише, чем представление Месси.

Фанаты сборной АргентиныEFE

Футбол для аргентинцев – больше, чем игра. Это доказал Серхио Гойкочеа, которому ведущие вручили микрофон перед стартовым свистком. Напутственная речь экс-вратаря «альбиселесте» больше напоминала предвыборные дебаты: мужчина эмоционально кричал, вскидывал руки вверх и призывал порвать всех на пути. Трибуны горячо поддерживали его и закипали после каждого слова.

Аргентинцы отключились от реальности на 90 минут, хотя о какой реальности может идти речь во время чемпионата мира. Один мужчина на трибунах разрыдался во время родного гимна, другой подбрасывал крохотного ребенка чуть ли не под крышу «Крестовского».

Нигерийцев было в миллион раз меньше, но они не боялись ни численного поражения, ни грозного соперника. Веселый темнокожий дядя уверенно тыкал в камеру четырьмя пальцами, уверяя, что матч закончится необходимой для Нигерии ничьей. Не обошлось без магии: дама с флагом своей страны ритмично исполняла шаманский танец перед стартовым свистком, но без куклы вуду – видимо, пронести ее на стадион не удалось.

Фанат сборной НигерииGetty Images

Одобрительным гулом зрители встретили футболистов и очень странно двигающегося Марадону, но диким свистом сопроводили фамилию Сампаоли. Фанатам категорически не нравится футбол Хорхе, но после стартового свистка мужчины поддерживали всех своих. Настоящего повода взорваться они ждали всего 14 минут: после долгожданного гола Месси зрители на некоторых секторах бросились вниз по лестнице – именно так часто делают тиффози в Латинской Америке.

Дальше Аргентина доминировала и на поле, и на трибунах. У Нигерии в первом тайме не было ни шанса, но журналист франкфуртской газеты, сидевший рядом, верно подметил: «Африканцы всегда играют эмоционально. Им нужна только одна искра, чтобы зажечь». Когда аргентинцы убежали в раздевалку, нигерийцы задержались на поле, собрались в кружок и толкнули друг другу эмоциональную речь.

Возможно, именно она помогла им так круто начать второй тайм: «суперорлы» придавили соперника и заработали пенальти. Бело-голубые трибуны не сбили Мозеса, хотя Виктора так жестко не прессовали даже в Англии. Но никакого свиста своим – сразу после гола Нигерии «альбиселесте» вновь зарядили во славу Месси и Марадоны.

Если бы не Рохо, после финального свистка на поле полетели бы бутылки и точно что-нибудь потяжелее. Фанаты буквально сошли с ума после удачного подключения Маркоса, достали флаги и без остановки орали еще десять минут – до самого конца. Отличительная черта аргентинцев – они никогда не уходят после финального свистка. Даже через пять минут после финиша все кресла на «Крестовском» были заняты, а в руках пестрели бело-голубые флаги.

Аргентина играла вязко, скучно и практически без моментов. Но желать их скорейшего вылета абсолютно нереально. Не из-за Месси. Аргентинские фанаты – лучшее, что случалось с новенькой питерской ареной. Если бы эти безумные мужики уехали домой уже после группового этапа, это стало бы преступлением против футбола. Только благодаря этим парням я отправился к поезду на далекий Калининград в отличном настроении, насвистывая дьявольски прилипчивую «La que tiene a Messi y Maradona».

Локация: «Лужники»

Главный стадион страны, где пройдет финал ЧМ и вообще центр футбольного столпотворения снова собрал орды фанатов, чтобы показать футбол. Не получилось.

«Лужники» преобразились. Даже по сравнению с матчем с Бразилией. Во-первых, стало ощутимо многолюднее, пестрее и ярче. Скандинавский колорит проявлялся скорее на лицах красивейших датчан и в их звучном передвижении по московскому метрополитену.

Французы отвечали высокопарными шляпами, иногда костюмами и ярым освистыванием всего, что перемещается не по их воле. Хватало на трибунах и экзотических персонажей, которые перекочевали на стадион с Никольской и других футбольных улиц Москвы. Но даже они то ли на 13-й день устали от празднеств, то ли игра реально не зацепила.

Матч Франции и Дании позиционировался, как главная заруба группы C. Но случилось так, что никому ничего вдруг стало не нужно. Единицы русских болельщиков выдавали привычные скорее для РФПЛ, нежели для главного турнира года «где игра», «договорняк» и все в этом духе. И что это такое? ФИФА ломит суровый ценник за билеты всех категорий, а потом команды выдают продукт, который по качеству сравним с сыром из недр полок в «Пятерочке».

Очень раздражал парень в футболке сборной России, который мерял шансы на проход ребяток Черчесова в толпе датчан и французов. Он же вопрошал в воздух нечто вроде: «А не жалко ведь платить бабло за такой вид?»

Мужчина настолько впечатлился, что растворился в перерыве и вернулся уже на чужое место – ну и здорово.

Фанатка сборной ФранцииImago

Когда в перерыве вдруг вспомнили о лучших моментах матча, на экранах почему-то появилась картинка, хотя показать черный фон было бы честне. Обычно мечтаешь переместиться с трибун в центр событий и пнуть мяч в стиле Дембеле, Эриксена и даже Гризманна. Ощущение, что сегодня это получилось бы не хуже, чем у звезд, не покидало до последних секунд. Скилловые ребята из лучших чемпионатов расслабились и разочаровали.

Но плохие матчи случаются даже у роботоподобных немцев и фееричных бразильцев. В этот раз вместо яркого футбола завезли унылую китайскую подделку, которая обоснованно намекала на внедрение гандбольных правил пассивной игры.

Футбол впервые на этом чемпионате отправил в сон и вызвал жесткий свист. Даже страшно подумать, насколько разочаровался Клифин Фрэнсис, который ради этого пригнал на велосипеде из Индии .

Другие дни ЧМ-2018, которые были очень горячими:

Двойник Месси в Санкт-Петербурге и танцы с африканцами в Волгограде. 12-й день ЧМ своими глазами

Серые заборы унылого Нижнего Новгорода и тайваньские глоры Месси. 11-й день ЧМ-2018 своими глазами

Наингголан доехал до Москвы и море шведов в Нижнем. 10-й день ЧМ своими глазами

Англия живет среди пенсионеров, жители Лос-Анджелеса изучают плацкарт. 8-й день ЧМ своими глазами

Пьющие исландцы в Волгограде и матч России из поезда. 7-й день ЧМ-2018 своими глазами