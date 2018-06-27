Аргентина – самая мерзкая команда ЧМ. Жаль, что она не вылетела вместе с Диего Марадоной

В России Аргентина мучает и себя, и зрителей – за этой сборной просто противно следить. Она переоценена, бессистемна и рассинхронизирована. Единственное чувство, которое она вызывает, – брезгливость: совершенно непонятно, как можно играть настолько бездарно, скопив такой шикарный (по именам) состав.

Кажется, что «альбиселесте» специально провоцирует на ярость. Бесят идиотские, пижонские, непрактичные забросы в центре поля – ребята словно отупели и не понимают, что приемы из пляжного футбола не прокатывают на ЧМ. Раздражают наезды на судей – момент прошел, нужно включаться в игру, а парни в бело-голубом кружат вокруг арбитра и что-то доказывают вместо того, чтобы врубить прессинг. Угнетают дворовые дыры в защите – от пары нигерийских голов Армани спасло лишь то, что африканцы сначала бегут, затем лупят, а уже потом думают.

Сборная АргентиныImago

Аргентина экстремально ужасна. Селебрити, которые стоят по 50 млн (Ди Мария, я про тебя) хронически не в состоянии усмирить мяч возле боковой линии. Тренер, который раньше хоть что-то умел и придумывал, трижды за групповой этап выпустил Павона и дважды – Месу (оба – пажи Лео Месси). Игроки, которых вроде бы водят в спортзал, исполняли угловые так, будто в принципе не представляют, как добить мяч до ближней штанги. Но самый адок творился возле штрафной: там у аргентинцев активировался режим покойной тики-таки – пять быстрых передач на 30 сантиметров – потеря. Фейспалм.

Командной игры категорически нет – каждый моделирует атаки у себя в голове, но забывает, что мысли нельзя расшарить другу, как файл в Google Docs. По отдельности финалисты прошлого ЧМ напоминают бродячий цирк. Например, Лео Месси ходит по полю на крайне сложных щах и лезет в прессинг один раз за матч – гений совсем отвык от нагрузок. Маскерано показательно светит кровью на лице – лишь бы никто не решил, что лысый не выкладывается. Игуаин в решающий момент пуляет в небеса метров с 10 – типичный лузер Гонсало. Рохо вообще перемещается как пациент психушки, которого выпустили во двор прогуляться – да, Маркос вывел сборную в плей-офф, но до этого его хаотичность чуть не спровоцировала второй пенальти на ровном месте.

А за всем этим бурлеском сверху наблюдает мужчина, который был великим футболистом, а стал откормленным хамлом. Физиономия Диего Марадоны – реальный повод грустить из-за того, что Аргентина осталась на турнире: камера продолжит выхватывать его ужимки, а в соцсетях и дальше будут репостить жесты.

Вот кому он показывал средние пальцы после победного гола? Нигерии за то, что она сражалась всю игру и должна была гасить вице-чемпионов планеты? Судье за то, что он перед этим не указал на точку? Хейтерам за то, что они хейтеры? Себе за то, что в 2010-м словил бадибэг от Германии? Кому?

Очевидно, Диего знал, что попадет в кадр – поэтому он либо развязный клоун, либо наивный дядя, который считает, что легендарный статус обеспечивает неприкосновенность. Зря – будет круто, если его вышвырнут из випа.

Очень печально, что путь Аргентины на этом ЧМ продолжается. Теперь надежда на Францию: парни грамотно сэкономили силы, потому что на них лежит ответственная миссия – наконец-то выбить с турнира самую омерзительную сборную.

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