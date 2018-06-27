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Диего Марадона так переживал за Аргентину, что после матча его увели под локотки
Мужчина чего-то перебрал.
Легендарному игроку сборной Аргентины Диего Марадоне стало плохо после матча «альбиселесте» со сборной Нигерии (2:1).
Об этом сообщил журналист Василий Конов в своем телеграм-канале. «Марадоне стало плохо после финального свистка. Выводят с трибуны, сам идти не может», – написал Конов.
Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.
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