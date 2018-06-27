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Диего Марадона так переживал за Аргентину, что после матча его увели под локотки

Марадона так переживал за Аргентину, что после матча его увели под локотки
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

Мужчина чего-то перебрал.

Легендарному игроку сборной Аргентины Диего Марадоне стало плохо после матча «альбиселесте» со сборной Нигерии (2:1).

Об этом сообщил журналист Василий Конов в своем телеграм-канале. «Марадоне стало плохо после финального свистка. Выводят с трибуны, сам идти не может», – написал Конов.

Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.

  • Марадона в течение матча вел себя очень активно – бурно радовался голу Лионеля Месси и показал баннер с изображением самого себя.
  • В 1/8 финала Аргентина сыграет с командой Франции. Кто победит?

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