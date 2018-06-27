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Лионель Месси – о победе над Нигерией: «Мы были уверены, что выиграем этот матч»
Так уверены, что тянули с победным голом до 86-й минуты?
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Нигерией (2:1), которая вывела его команду в плей-офф чемпионата мира.
«Мы были уверены, что выиграем этот матч. Чудесно победить таким образом. Это заслуженная радость», – сказал Месси.
- В матче против Нигерии Лео забил первый гол на турнире. Это уже третий ЧМ, на котором забивает Месси.
- В 1/8 финала команда Хорхе Сампаоли сыграет со сборной Франции. Матч пройдет 30 июня в Казани.
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