Лионель Месси – о победе над Нигерией: «Мы были уверены, что выиграем этот матч»

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Нигерией (2:1), которая вывела его команду в плей-офф чемпионата мира.

«Мы были уверены, что выиграем этот матч. Чудесно победить таким образом. Это заслуженная радость», – сказал Месси.

В матче против Нигерии Лео забил первый гол на турнире. Это уже третий ЧМ, на котором забивает Месси.

В 1/8 финала команда Хорхе Сампаоли сыграет со сборной Франции. Матч пройдет 30 июня в Казани.

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