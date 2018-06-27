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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд Марадоны по количеству обводок на ЧМ

Месси побил рекорд Марадоны по количеству обводок на ЧМ
Eurosport

2 ч. назад

На глазах Диего.

Форвард аргентинцев Лионель Месси побил рекорд соотечественника Диего Марадоны по количеству успешных обводок на чемпионатах мира.

После матча с Нигерией у Лео стало 107 обводок, на всех ЧМ у Марадоны – 105.

  • Статистики подсчитывают обводки с 1966 года.
  • Аргентина победила Нигерию со счетом 2:1 и с трудом вышла из группы со второго места.
  • Соперниками «альбиселесте» по 1/8 финала станут французы. Матч пройдет 30 июня в Казани.

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