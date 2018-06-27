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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд Марадоны по количеству обводок на ЧМ
На глазах Диего.
Форвард аргентинцев Лионель Месси побил рекорд соотечественника Диего Марадоны по количеству успешных обводок на чемпионатах мира.
После матча с Нигерией у Лео стало 107 обводок, на всех ЧМ у Марадоны – 105.
- Статистики подсчитывают обводки с 1966 года.
- Аргентина победила Нигерию со счетом 2:1 и с трудом вышла из группы со второго места.
- Соперниками «альбиселесте» по 1/8 финала станут французы. Матч пройдет 30 июня в Казани.
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