Форвард Аргентины Лео Месси – первый футболист, забивавший на ЧМ в трех разных десятилетиях жизни

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, открывший счет в матче с Нигерией, установил очередной рекорд.

Лео стал первым футболистом, который забивал голы на чемпионатах мира в трех десятилетиях своей жизни. На ЧМ-2006 ему было 18 лет, на ЧМ-2014 – 27 лет, на ЧМ-2018 – 31 год.

Аргентина в заключительном туре дожала Нигерию со счетом 2:1 и с трудом вышла из группы со второго места.

Соперниками «альбиселесте» по 1/8 финала станут французы. Матч пройдет 30 июня в Казани.

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