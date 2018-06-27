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Форвард Аргентины Лео Месси – первый футболист, забивавший на ЧМ в трех разных десятилетиях жизни

Месси – первый футболист, забивавший на ЧМ в трех разных десятилетиях жизни
Eurosport

2 ч. назад

Уникум.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, открывший счет в матче с Нигерией, установил очередной рекорд.

Лео стал первым футболистом, который забивал голы на чемпионатах мира в трех десятилетиях своей жизни. На ЧМ-2006 ему было 18 лет, на ЧМ-2014 – 27 лет, на ЧМ-2018 – 31 год.

  • Аргентина в заключительном туре дожала Нигерию со счетом 2:1 и с трудом вышла из группы со второго места.
  • Соперниками «альбиселесте» по 1/8 финала станут французы. Матч пройдет 30 июня в Казани.

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