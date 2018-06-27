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Хорватия впервые выиграла три матча подряд на ЧМ
Они могут пройти далеко.
Сборная Хорватии обыграла в заключительном туре группового этапа Исландию со счетом 2:1 и набрала максимально возможные 9 очков.
Хорваты впервые в своей истории выиграли 3 матча на чемпионатах мира подряд.
- До исландцев «шашечные» обыграли Нигерию (2:0) и Аргентину (3:0).
- В 1/8 финала турнира Хорватия сыграет с Данией.
- Матч пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.
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