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Хорватия впервые выиграла три матча подряд на ЧМ

Хорватия впервые выиграла три матча подряд на ЧМ
Eurosport

1 час назад

Они могут пройти далеко.

Сборная Хорватии обыграла в заключительном туре группового этапа Исландию со счетом 2:1 и набрала максимально возможные 9 очков.

Хорваты впервые в своей истории выиграли 3 матча на чемпионатах мира подряд.

  • До исландцев «шашечные» обыграли Нигерию (2:0) и Аргентину (3:0).
  • В 1/8 финала турнира Хорватия сыграет с Данией.
  • Матч пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.

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