Лионель Месси – главный в сборной, именно он дал установку партнерам на второй тайм

В перерыве матча ЧМ-2018 между Аргентиной и Нигерией на видео попал момент, на котором установку на второй тайм давал не Хорхе Сампаоли, а капитан команды Лионель Месси.

Футболисты собрались полукругом, слушая речь лидера и по ее окончании пошли за Лео на футбольное поле.

Ранее сообщалось, что Сампаоли больше не руководит коллективом, и что состав на игру с Нигерией выбирали Месси и Хавьер Маскерано.

Аргентина в заключительном туре дожала Нигерию со счетом 2:1 и с вышла из группы со второго места.

Ее соперниками по 1/8 финала станут французы. Матч пройдет 30 июня в Казани.

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