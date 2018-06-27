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Лионель Месси – главный в сборной, именно он дал установку партнерам на второй тайм

Месси – главный в сборной, именно он дал установку партнерам на второй тайм
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Кто теперь скажет, что он не лидер?

В перерыве матча ЧМ-2018 между Аргентиной и Нигерией на видео попал момент, на котором установку на второй тайм давал не Хорхе Сампаоли, а капитан команды Лионель Месси.

Футболисты собрались полукругом, слушая речь лидера и по ее окончании пошли за Лео на футбольное поле.
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  • Ранее сообщалось, что Сампаоли больше не руководит коллективом, и что состав на игру с Нигерией выбирали Месси и Хавьер Маскерано.
  • Аргентина в заключительном туре дожала Нигерию со счетом 2:1 и с вышла из группы со второго места.
  • Ее соперниками по 1/8 финала станут французы. Матч пройдет 30 июня в Казани.

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