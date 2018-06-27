Мексиканский футбол – топ. Хосеп Гвардиола учился у местных тренеров

В Мексике любят коучей-фриков

«Мексиканцы понимают, как рискуют, играя таким образом. Потеря мяча там, где они его разыгрывают, может стать смертельной. Но они не единственные, кто знает об этом. Об этом знают все. Вот почему никто не играет, как мексиканцы. Мир выбирает один путь, они – другой». Эти слова Пеп Гвардиола сказал про сборную Мексики в 2006-м. С тех пор она не изменилась. А тренеры-хипстеры во всем мире хотят играть, как мексиканцы 12 лет назад.

Все началось в 2002-м, когда главным тренером сборной Мексики стал Рикардо Лавольпе. За 20 лет тренерской карьеры он взял только один трофей и ни разу не вылез за пределы Мексики – не очень убедительное резюме, чтобы возглавить одну из сильнейших сборных континента. От остальных кандидатов его отличала только любовь к атакующему стилю. Теперь об этом стиле знают все.

Рикардо ЛавольпеEurosport

Простые болельщики часто обвиняют приверженцев такого стиля в бессмысленном стремлении удержать мяч любой ценой. Это, конечно же, ерунда. Отвечает сам Лавольпе: «Вывод мяча низом, от голкипера к центральному защитнику, от центрального защитника – к другому, и так далее – это не просто передачи ради передач. Цель в том, чтобы довести мяч до полузащиты и иметь численное преимущество в этой зоне».

Такой эффект достигается несколькими способами. Первый – использование вратаря как полевого игрока. В этом случае численное превосходство достигается автоматически. Команда, играющая с голкипером-плеймейкером, разыгрывает лишнего: с самого начала атаки в ней участвуют 11, а не 10 игроков. Второй – смещения на одну линию с центральными защитниками опорника, если их прессингуют два нападающих. Это создает ситуацию 3 vs 2 на первой линии прессинга и позволяет ее преодолеть. Третий и самый важный – грамотное расположение и заполнение стратегически важных зон: центра поля и полуфлангов. Система Ла Вольпе была разработана специально для того, чтобы играть против команд, расставляющихся по схеме 4-4-2 в линию.

Нынешний тренер Мексики относит себя к последователям Лавольпе (их называют вольпианцами). Учитель хорошо отзывается об ученике: в 2017-м году он назвал его настоящим чемпионом и способным тренером. Но не стоит думать, что без Лавольпе Мексика была бы третьесортной футбольной страной. Ее можно сравнить с Силиконовой долиной. Уникальное наложение экономических и демографических условий (большая и богатая нация, помешанная на футболе) вместе с хорошим финансовым положением местных клубов – зарплаты там настолько большие, что некоторые футболисты не видят смысла покидать страну даже ради топ-5 – позволяют Мексике оставаться в числе самых прогрессивных и идейных футбольных наций. Пожалуй, это единственный случай, когда наличие 11 игроков в заявке сборной не из страны, чей чемпионат не входит в число элитных лиг, не говорит о слабости команды. Он говорит только о том, что мы плохо информированы о мексиканском футболе.

Другой яркий пример крутого тренера, работавшего в этой стране, – испанец Хуан Мануэль Лильо. За всю карьеру он не добился каких-то серьезных успехов и даже не потренировал ни один топ-клуб. Но стал настолько влиятельным среди коллег, что все тот же Гвардиола 12 лет назад специально приехал в Мексику, чтобы поиграть под его руководством.

Ассистент Лильо Рауль Канеда объяснил, зачем Пеп отправился на другой континент и жил в захолустном городке, который в то время находился на чрезвычайном положении из-за орудовавшей в нем банды наркоторговцев. По его мнению, Лильо научил Пепа правильно располагать игроков на поле, показал, что атаку и оборону нельзя разделять, а сразу же после потери мяча надо идти в отбор. Именно поэтому все команды Пепа умеют не только владеть мячом, чему научил его Кройф, но и прессинговать.

«Мы были хорошо организованной командой, которая стремится сохранить мяч», – говорил Канеда, описывая мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа», в котором играл Пеп. – У нас имелся четкий стиль, и мы могли обыграть любого, хоть и были ограничены в финансах». Те же слова можно сказать про сборную Мексики: сохранив верность вольпианским принципам, она добавила к ним организацию в защите и тактическую выучку.

На предыдущих чемпионатах мира Мексика постоянно вылетала в 1/8 – такой аналог «Тоттенхэма» среди национальных сборных. В России они имеют шанс пройти дальше: если они не проиграют Швеции, то в 1/8 финала, скорее всего, попадут на Швейцарию.

Путь, который мексиканцы выбрали 16 лет назад, наконец-то может принести им успех.

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