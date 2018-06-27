Лионель Месси перед матчем 1/8 финала будет жить в казанском отеле с видом на граффити с Роналду

Сборная Аргентины перед матчем 1/8 финала чемпионата мира поселится в отеле с видом на граффити форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Дело в том, что в Казани всего два лицензированных для гостевых команд отелей, один из которых был заранее забронирован «трехцветными». Поэтому Лео Месси проведет несколько дней рядом с изображением главного антагониста карьеры.

Аргентина вышла в 1/8 финала со второго места.

Матч пройдет 30 июня в Казани.

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