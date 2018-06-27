Лионель Месси перед матчем 1/8 финала будет жить в казанском отеле с видом на граффити с Роналду
М – мотивация.
Сборная Аргентины перед матчем 1/8 финала чемпионата мира поселится в отеле с видом на граффити форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
Дело в том, что в Казани всего два лицензированных для гостевых команд отелей, один из которых был заранее забронирован «трехцветными». Поэтому Лео Месси проведет несколько дней рядом с изображением главного антагониста карьеры.
- Аргентина вышла в 1/8 финала со второго места.
- Матч пройдет 30 июня в Казани.
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте