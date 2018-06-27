twitter

Лионель Месси перед матчем 1/8 финала будет жить в казанском отеле с видом на граффити с Роналду

Месси перед матчем 1/8 финала будет жить в казанском отеле с видом на граффити с Роналду
Eurosport

3 ч. назад

М – мотивация.

Сборная Аргентины перед матчем 1/8 финала чемпионата мира поселится в отеле с видом на граффити форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Дело в том, что в Казани всего два лицензированных для гостевых команд отелей, один из которых был заранее забронирован «трехцветными». Поэтому Лео Месси проведет несколько дней рядом с изображением главного антагониста карьеры.

  • Аргентина вышла в 1/8 финала со второго места.
  • Матч пройдет 30 июня в Казани.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике

03:47
Популярные видео
Ставки за 300. Немцы вынесут Корею, удаление в сечи Сербии и Бразилии
1 936 просмотров18 ч
XI. Зидан, Платини и еще 9 отцов сборной Франции
2 757 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться