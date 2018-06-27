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Mundo Deportivo: скауты «Барселоны» просмотрят Александра Головина на матче Испания – Россия

Mundo Deportivo: скауты «Барселоны» просмотрят Головина на матче Испания – Россия
Eurosport

3 ч. назад

Шанс для армейца уехать в испанский суперклуб.

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Александру Головину. Скауты «сине-гранатовых» посетят матч 1/8 финала ЧМ_2018 Испания – Россия, чтобы оценить игру футболиста вживую.

В каталонском клубе Головина сравнивают по манере игры с Кристианом Эриксеном из «Тоттенхэма», но Александр – более реальный и бюджетный вариант, даже несмотря на удачное выступление на домашнем ЧМ, сообщает Mundo Deportivo.

  • Ранее «Ювентус» приостановил переговоры о переходе Головина. Им интересуются «Челси» и «Арсенал».
  • Transfermarkt оценивает полузащитника в 18 миллионов евро.

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