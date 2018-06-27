Журналист подарил Месси амулет на удачу. Оказывается, он был с Лео во время матча с Нигерией

После первого Аргентины на ЧМ-2018 с Исландией (1:1) один из южноамериканских репортеров подарил Лионелю Месси амулет удачи, который передала жена представителя медиа.

После победного матча с Нигерией журналист поинтересовался у Месси судьбой талисмана, и тот показал его, лежащего в бутсе футболиста.

Аргентина в заключительном туре дожала Нигерию со счетом 2:1 и с вышла из группы со второго места. Доведет ли талисман Месси и компанию до финала?

Месси в игре с африканцами забил первый гол на турнире.

Соперниками Аргентины по 1/8 финала станут французы. Матч пройдет 30 июня в Казани.

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