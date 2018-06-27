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Группа аргентинцев отпраздновала выход сборной в плей-офф ЧМ в Антарктиде

Группа аргентинцев отпраздновала выход сборной в плей-офф ЧМ в Антарктиде
Eurosport

1 час назад

Идеальное место для веселья.

Победе Аргентины над Нигерией и выходу сборной в плей-офф ЧМ-2018 радовались не только на родине и болельщики в России, но и в довольно необычных местах.

Группа южноамериканцев отметила победу на Антарктиде. Несмотря на холод и пронизывающий ветер, парни весело скакали по снегу и распевали кричалки во славу сборной.

  • Аргентина в заключительном туре дожала Нигерию со счетом 2:1 и с вышла из группы со второго места.
  • Соперникам «альбиселесте» по 1/8 финала станут французы. Матч пройдет 30 июня в Казани.

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