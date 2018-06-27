«Мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами». Сборная Исландии записала прощальное обращение

Сборная Исландии после вылет с чемпионата мира обратилась к болельщикам и стране-хозяйке турнира.

«Этот чемпионат мира был эпическим. На поле мы оставили абсолютно все и покидаем турнир с высоко поднятыми головами. Спасибо, лучшие болельщики в мире! Спасибо, Россия, за столь теплый прием!», – говорится в твиттере команды.

Сборная Исландии заняла последнее место в группе D.

В активе команды 1 очко за ничью с Аргентиной.

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