Getty Images

Лионель Месси отдал приказ Сампаоли выпустить Куна и подтвердил, кто настоящий тренер Аргентины

Месси отдал приказ Сампаоли выпустить Куна и подтвердил, кто настоящий тренер Аргентины
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 6 мин. назад

Лео решает.

Аргентина вырвала победу над Нигерией (2:1) в матче последнего тура группового этапа ЧМ-2018.

Незадолго до финального свистка Лионель Месси обратился к кому-то из официальных лиц возле края поля. Тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли не расслышал лидера команды и переспросил: «Ты хочешь, чтобы вышел Кун?»

Победа над африканской командой принесла Аргентине второе место в группе и выход в плей-офф.

На YouTube спорт особенно хорош

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике

03:47
Популярные видео
Ставки за 300. Немцы вынесут Корею, удаление в сечи Сербии и Бразилии
2 091 просмотров21 ч
XI. Зидан, Платини и еще 9 отцов сборной Франции
2 903 просмотров24 ч
А еще вам может понравиться