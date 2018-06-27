Лионель Месси отдал приказ Сампаоли выпустить Куна и подтвердил, кто настоящий тренер Аргентины

Аргентина вырвала победу над Нигерией (2:1) в матче последнего тура группового этапа ЧМ-2018.

Незадолго до финального свистка Лионель Месси обратился к кому-то из официальных лиц возле края поля. Тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли не расслышал лидера команды и переспросил: «Ты хочешь, чтобы вышел Кун?»

Победа над африканской командой принесла Аргентине второе место в группе и выход в плей-офф.

В1/8 финала аргентинцы сразятся с Францией.

«Альбиселесте» преодолели групповой раунд ЧМ на четвертом турнире подряд (2006, 2010, 2014 and 2018).

Сколько еще приказов отдаст Лео и забьет мячей в России?

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