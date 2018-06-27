«Симпсоны» предсказали президентство Дональда Трампа и финал чемпионата мира Мексика – Португалия

Пользователи социальных сетей активно обсуждают эпизод из «Симпсонов» за 1997-й год. В этой серии шальная семейка посмотрела рекламу финального матча чемпионата мира (год не указывается) между Мексикой и Португалией, и посетила его.

По ходу серии рассказывается, что в стартовом матче Мексика обыграла Германию со счетом 1:0. Пользователи уловили сходство с ЧМ-2018, на котором был зафиксирован такой результат, и посчитали это пророчество, пишет The Daily Mail.

По ходу серии один из игроков «ацтеков» прыгнул в бассейн с девушками – точно такой случай произошел накануне чемпионата мира в России.

Авторы ситкома уже не в первый раз показывают силу в предсказаниях – 18 лет назад у них вышла серия, в которой Дональда Трамп стал президентом США.

В серии за 2005-й Disney купила Fox, что произошло в декабре прошлого года.

Инстаграм для самых спортивных