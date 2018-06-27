Экономика Германии понесет потери в 200 млн евро из-за раннего начала матча сборной против Кореи

Игра последнего тура группового этапа ЧМ-2018 Германия – Южная Корея влетит в копеечку немецкой экономике.

Согласны данным Института экономики, раннее начало матча (16:00 по Берлину) нанесет ущерб предпринимателям от 130 до 200 миллионов евро. Всего лишь около 30% сотрудников по всей стране будут работать после начала игры, пишет Deutsche Welle.

Исследователи подчеркнули, что опыт просмотра футбольной игры с коллегами на работе может усилить командный дух в офисе, что, в свою очередь, может оказать положительное влияние на производительность в последующие дни.

Германию устроит только победа над Кореей для выхода в плей-офф.

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