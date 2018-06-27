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Бесподобное патриотическое тату Арона Гуннарссона, ради которого он год терпел боль

Бесподобное патриотическое тату Гуннарссона, ради которого он год терпел боль
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Потрясающее произведение искусства.

Полузащитник «Кардифф Сити» и сборной Исландии Арон Гуннарссон покорил всех огромной татуировкой на всю спину.

На ней изображены флаг Исландии и герб страны с четырьмя духами-хранителями: быком, великаном, грифом и драконом. «После чемпионата Европы во Франции я захотел сделать что-нибудь особенное и исключительно исландское. Это очень личная татуировка, которую я ношу с гордостью», – приводит слова Гуннарссона The Sun.

После поражения от Хорватии (1:2) Арон разделся по пояс и, щеголяя татуировкой, поцеловал беременную жену, которая пришла на стадион поддержать его.

  • Сборная Исландии покинула чемпионат мира после группового этапа.
  • Чтобы полностью забить спину краской, Гуннарсону понадобился год.
  • Духи-хранители Исландии стоят на плите столбчатого базальта. Бык – покровитель Юго-Западной Исландии, великан – Юго-Восточной, гриф – Северо-Западной и дракон – Северо-Восточной.

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