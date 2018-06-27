Бесподобное патриотическое тату Арона Гуннарссона, ради которого он год терпел боль

Полузащитник «Кардифф Сити» и сборной Исландии Арон Гуннарссон покорил всех огромной татуировкой на всю спину.

На ней изображены флаг Исландии и герб страны с четырьмя духами-хранителями: быком, великаном, грифом и драконом. «После чемпионата Европы во Франции я захотел сделать что-нибудь особенное и исключительно исландское. Это очень личная татуировка, которую я ношу с гордостью», – приводит слова Гуннарссона The Sun.

После поражения от Хорватии (1:2) Арон разделся по пояс и, щеголяя татуировкой, поцеловал беременную жену, которая пришла на стадион поддержать его.

Сборная Исландии покинула чемпионат мира после группового этапа.

Чтобы полностью забить спину краской, Гуннарсону понадобился год.

Духи-хранители Исландии стоят на плите столбчатого базальта. Бык – покровитель Юго-Западной Исландии, великан – Юго-Восточной, гриф – Северо-Западной и дракон – Северо-Восточной.

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