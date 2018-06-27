Getty Images

Германия сенсационно вылетела с ЧМ

Германия сенсационно вылетела с ЧМ
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

Неожиданный вылет фаворита.

Германия проиграла Южной Корее со счетом (0:2) и не пустила действующих чемпионов мира в плей-офф.

Первый тайм был осторожным и завершился без голов. После перерыва немцы активизировалсь, но корейцев неоднократно спасал вратарь Чо. На 90-й минуте корейцы забили победный мяч, в компенсированное поймали Германию на контратаке и удвоили счет.

  • Томас Мюллер впервые за 8 лет не появился в стартовом составе Германии на чемпионате мира.
  • Германия набрала 3 очка в группе и не вышла в плей-офф, уступив Швеции (6 баллов) и Мексике (6).
  • Корея покинула турнир с 3 очками.

Фейсбук для тех, кто узнает новости первым

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике

03:47
Популярные видео
Ставки за 300. Немцы вынесут Корею, удаление в сечи Сербии и Бразилии
2 147 просмотров24 ч
XI. Зидан, Платини и еще 9 отцов сборной Франции
2 970 просмотровВчера в 17:21
А еще вам может понравиться