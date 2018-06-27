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Германия сенсационно вылетела с ЧМ
Неожиданный вылет фаворита.
Германия проиграла Южной Корее со счетом (0:2) и не пустила действующих чемпионов мира в плей-офф.
Первый тайм был осторожным и завершился без голов. После перерыва немцы активизировалсь, но корейцев неоднократно спасал вратарь Чо. На 90-й минуте корейцы забили победный мяч, в компенсированное поймали Германию на контратаке и удвоили счет.
- Томас Мюллер впервые за 8 лет не появился в стартовом составе Германии на чемпионате мира.
- Германия набрала 3 очка в группе и не вышла в плей-офф, уступив Швеции (6 баллов) и Мексике (6).
- Корея покинула турнир с 3 очками.
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