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Волгоградским гадюкам напекло голову – они переплывают Волгу и ползут к стадиону

Волгоградским гадюкам напекло голову – они переплывают Волгу и ползут к стадиону
Eurosport

50 мин. назад

Мошка, гадюки – что не так в Волгограде?

В Волгограде, где проходят матчи чемпионата мира, столкнулись с неожиданной проблемой – нашествием гадюк, которые пересекают Волгу, выползают на сушу и движутся в сторону футбольного стадиона.

Только за один день, 26 июня, было зафиксировано пять случаев, когда спасатели пресекали движение гадюк в сторону «Волгоград Арены». Насколько эта проблема масштабна, пока неизвестно, но издание «Блокнот» отмечает уверенное поведение гадюк.

  • 28 июня в Волгограде пройдет матч Япония – Польша.
  • В Волгоградской области, помимо безвредных змей, обитает гадюка Никольского, чей укус смертелен для человека.

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