Волгоградским гадюкам напекло голову – они переплывают Волгу и ползут к стадиону

В Волгограде, где проходят матчи чемпионата мира, столкнулись с неожиданной проблемой – нашествием гадюк, которые пересекают Волгу, выползают на сушу и движутся в сторону футбольного стадиона.

Только за один день, 26 июня, было зафиксировано пять случаев, когда спасатели пресекали движение гадюк в сторону «Волгоград Арены». Насколько эта проблема масштабна, пока неизвестно, но издание «Блокнот» отмечает уверенное поведение гадюк.

28 июня в Волгограде пройдет матч Япония – Польша.

В Волгоградской области, помимо безвредных змей, обитает гадюка Никольского, чей укус смертелен для человека.

Волгоград потратил 53 миллиона рублей на борьбу с мошкой. В Астрахани обвинили соседей в травле рыбы

Будь в контакте со спортом