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Швеция разгромила Мексику и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Швеция разгромила Мексику и вышла в 1/8
Eurosport

1 час назад

Скандинавы выполнили задачу минимум.

Чемпионат мира для Екатеринбурга закончился матчем между сборными Мексики и Швеции. Скандинавы раскатали соперника 3:0 и пробились в 1/8 финала ЧМ-2018.

В первом тайме шведы серьезно давили, а во втором реализовали преимущество – Аугустинссон прошил Очоа. Гранквист закрепил преимущество с пенальти, забив уже второй мяч с точки на турнире.

Окончательный счет установил защитник мексиканцев Эдсон Альварес, который поразил свои ворота.

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