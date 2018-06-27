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Швеция разгромила Мексику и вышла в 1/8 финала чемпионата мира
Скандинавы выполнили задачу минимум.
Чемпионат мира для Екатеринбурга закончился матчем между сборными Мексики и Швеции. Скандинавы раскатали соперника 3:0 и пробились в 1/8 финала ЧМ-2018.
В первом тайме шведы серьезно давили, а во втором реализовали преимущество – Аугустинссон прошил Очоа. Гранквист закрепил преимущество с пенальти, забив уже второй мяч с точки на турнире.
Окончательный счет установил защитник мексиканцев Эдсон Альварес, который поразил свои ворота.
- Мексика и Швеция узнают соперников в 1/8 финала по итогам матчей Сербии с Бразилией и Швейцарии с Коста-Рикой.
- Параллельно за выход из группы боролась Германия, которая играла с Южной Кореей.
- Немцы нарушили тенденцию с провалами чемпионов мира на следующем ЧМ после победы и вышла из группы.
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