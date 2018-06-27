Швеция разгромила Мексику и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Чемпионат мира для Екатеринбурга закончился матчем между сборными Мексики и Швеции. Скандинавы раскатали соперника 3:0 и пробились в 1/8 финала ЧМ-2018.

В первом тайме шведы серьезно давили, а во втором реализовали преимущество – Аугустинссон прошил Очоа. Гранквист закрепил преимущество с пенальти, забив уже второй мяч с точки на турнире.

Окончательный счет установил защитник мексиканцев Эдсон Альварес, который поразил свои ворота.

Мексика и Швеция узнают соперников в 1/8 финала по итогам матчей Сербии с Бразилией и Швейцарии с Коста-Рикой.

Параллельно за выход из группы боролась Германия, которая играла с Южной Кореей.

Немцы нарушили тенденцию с провалами чемпионов мира на следующем ЧМ после победы и вышла из группы.

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