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Хесус Гальярдо получил самую раннюю желтую карточку в истории чемпионатов мира
ЧМ в России уже побил несколько рекордов.
Полузащитник сборной Мексики Хесус Гальярдо получил желтую карточку на 13-й секунде матча против сборной Швеции. Это предупреждение стало самым быстрым в истории чемпионатов мира.
Гальярдо был наказан желтой карточкой за фол на нападающем шведов Оле Тойвонене.
- Швеция выиграла у Мексики со счетом 3:0. Голами отметились Людвиг Аугустинсон, Андреас Гранквист и Эдсон Альварес (в свои ворота).
- Мексиканцы и шведы вышли в плей-офф: Швеция с первого места, Мексика – со второго.
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