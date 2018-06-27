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Хесус Гальярдо получил самую раннюю желтую карточку в истории чемпионатов мира

Гальярдо получил самую раннюю желтую карточку в истории чемпионатов мира
Eurosport

45 мин. назад

ЧМ в России уже побил несколько рекордов.

Полузащитник сборной Мексики Хесус Гальярдо получил желтую карточку на 13-й секунде матча против сборной Швеции. Это предупреждение стало самым быстрым в истории чемпионатов мира.

Гальярдо был наказан желтой карточкой за фол на нападающем шведов Оле Тойвонене.

  • Швеция выиграла у Мексики со счетом 3:0. Голами отметились Людвиг Аугустинсон, Андреас Гранквист и Эдсон Альварес (в свои ворота).
  • Мексиканцы и шведы вышли в плей-офф: Швеция с первого места, Мексика – со второго.

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