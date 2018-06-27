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Германия впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира
Это просто феерия!
Сборная Германии уступила сборной Южной Кореи и покинула чемпионат мира-2018.
Это первый случай в истории, когда немцы не смогли преодолеть стадию группового этапа на ЧМ. Против них сработал закон, который применим ко всем последним чемпионам мира, кроме Бразилии-2002: действующий победитель турнира обязательно не выходит из группы.
- В 2002 году в 1/8 финала не пробилась Франция, в 2010-м – Италия, в 2014-м – Испания.
- Голами в матче Южная Корея – Германия отметились Ёнквон Ким и Хынмин Сон.
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