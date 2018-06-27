Getty Images
«Ахаха! Ахаха! Ахаха!» Аккаунт FOX Sports Brasil качественно потроллил сборную Германии
Как бы бразильцам не наступить на те же грабли.
Аккаунт FOX Sports Brasil в твиттере возликовал после вылета сборной Германии с чемпионата мира.
Поражение немцев от Южной Кореи (0:2) выбило из сммщика FOX Sports растянутое до бесконечности «Ахахаха» – настолько, насколько хватило символов (сейчас в твиттере доступны 280).
На прошлом чемпионате мира сборная Германии выиграла у Бразилии в полуфинале со счетом 7:1.
- Бразилии для выхода из группы на ЧМ-2018 достаточно сыграть вничью с Сербией.
- Матч Сербия – Бразилия начнется сегодня, 27 июня, в 21:00.
Сербия – Бразилия: перед матчем
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте