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«Ахаха! Ахаха! Ахаха!» Аккаунт FOX Sports Brasil качественно потроллил сборную Германии

«Ахаха! Ахаха! Ахаха!» Аккаунт FOX Sports Brasil качественно потроллил сборную Германии
Eurosport

1 час назад

Как бы бразильцам не наступить на те же грабли.

Аккаунт FOX Sports Brasil в твиттере возликовал после вылета сборной Германии с чемпионата мира.

Поражение немцев от Южной Кореи (0:2) выбило из сммщика FOX Sports растянутое до бесконечности «Ахахаха» – настолько, насколько хватило символов (сейчас в твиттере доступны 280).

На прошлом чемпионате мира сборная Германии выиграла у Бразилии в полуфинале со счетом 7:1.

  • Бразилии для выхода из группы на ЧМ-2018 достаточно сыграть вничью с Сербией.
  • Матч Сербия – Бразилия начнется сегодня, 27 июня, в 21:00.

Сербия – Бразилия: перед матчем

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