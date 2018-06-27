«Ахаха! Ахаха! Ахаха!» Аккаунт FOX Sports Brasil качественно потроллил сборную Германии

Аккаунт FOX Sports Brasil в твиттере возликовал после вылета сборной Германии с чемпионата мира.

Поражение немцев от Южной Кореи (0:2) выбило из сммщика FOX Sports растянутое до бесконечности «Ахахаха» – настолько, насколько хватило символов (сейчас в твиттере доступны 280).

На прошлом чемпионате мира сборная Германии выиграла у Бразилии в полуфинале со счетом 7:1.

Бразилии для выхода из группы на ЧМ-2018 достаточно сыграть вничью с Сербией.

Матч Сербия – Бразилия начнется сегодня, 27 июня, в 21:00.

Сербия – Бразилия: перед матчем

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