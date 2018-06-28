Германия капитулировала, шведы пропесочили Мексику. Лучшее с 14-го дня ЧМ

Бразилия на всякие случай раскатала Сербию

С одной стороны, Бразилия сделала то, что от нее ждали. С другой – сборная Германии показала, что возможно все, и пентакампеоны выходили на «Спартак» не с полной уверенности в успехе. Статистика встреч с европейскими сборными на крупных турнирах тоже говорила скорее за соперника «селесао», но они решили, что все сенсации 27 июня случились в другом матче.

Парни Тите остудили сербов, а потом казнили их гениальной комбинацией Коутиньо-Паулиньо и наигранным угловым. Бразилия с каждым туром выкатывает в свет улучшенную демоверсию себя прошлых матчей и разгоняется к плей-офф.

Пожалуй, главная причина, по которой Бразилия может легко нарастить мощь – Неймар. Если в прошлой игре лидер пентакампеонов подвергся обструкции после мнимого пенальти и не спас ситуацию даже голом на последней минуте, то сборная Сербии видела против себя уже того самого Неймара, которому прочили «Золотой мяч». Финты, пятки и элементы командной игры явно указывают, что главный игрок Бразилии станет еще круче к решающим матчам.

Еще один скрытый резерв кроется в ее слабости. Полузащита «селесао» явно не выкладывается на полную и ждет, что моменты создадутся сами. Так, в принципе, и происходит, вот только дальше креативная жилка может и не бить ключом с такой же интенсивностью. Если Тите заставит сборище плеймейкеров на всех позициях трудиться и работать над созиданием, то любой из участников ЧМ получит сполна.

Завтра Англия и Бельгия решат, кто попадет под бразильский каток в четвертьфинале.

Цифры матча:

Бразилия в 13-й раз подряд вышла в плей-офф чемпионата мира.

Неймар совершил на три успешных обводки больше, чем вся Сербия (9 против 6).

Сербия – Бразилия – 0:2

Лёв должен был действовать радикальнее – тогда бы не проиграл

После этого матча Йоахима Лёва смешают с грязью. За месяц до чемпионата мира он был в списке кандидатов на пост тренера лучшего клуба мира. Сейчас, судя по ленте твиттера, он недостоин тренировать даже «Гамбург». Многие претензии к Лёву надуманны, но есть одна, с которой трудно не согласиться.

Йоги слишком доверял ветеранам – тем, кто выиграл чемпионат мира четыре года назад. Самый яркий пример – вратарский вопрос в сборной Германии. У вас есть один из лучших вратарей мира, тащивший «Барселону», и старичок, который весь сезон лечился и начисто лишен игровой практики. Более того, этот старичок подвел вас в товарищеских играх. И в стартовом матче на чемпионате мира. И в следующем. Если продолжите ставить его в основу, то не только пойдете против здравого смысла, но и нарушите атмосферу в команде. Сменщики Нойера, скорее всего, не особо напрягаются на тренировках. Зачем, если в основе все равно будет стоять Ману, сколько бы ошибок он ни совершил?

Мануэль НойерGetty Images

То же самое можно сказать и о Хедире, хорошем в системе Аллегри, но абсолютно бесполезном в сборной. Все знают, что в паре с Кроосом должен играть чистый разрушитель. Но Лёв забил на сбалансированность и не получил ничего взамен, так как Хедира растворяется на поле. В это время проведший очень сильный матч со Швецией Руди грустно смотрел футбол со скамейки. Наконец, очень хорошо сыграл Зюле – не такой распиаренный, но очень надежный центральный защитник, который мог страховать косяки Кросса и Хедиры. На поле он появился только потому, что Боатенг был дисквалифицирован.

Сборной Германии срочно нужно что-то новое – возможно, тренер, но абсолютно точно – игроки. Команда, выступавшая на Кубке Конфедераций, смотрелась гораздо бодрее, чем эта. Главное, чтобы Лёв – или тот, кто придет после него – понимал бы это и не побоялся сломать все.

Сносить все к чертям гораздо легче, когда ты главный лузер чемпионата мира, а не его победитель.

Цифры матча:

7 опасных моментов создал Озил для партнеров за игру. Это рекорд чемпионата мира.

6 сэйвов совершил вратарь Южной Кореи Чо. Больше – только у Очоа и Наваса.

74% времени мячом владела Германия, но это ей не помогло.

Южная Корея – Германия – 2:0

Мексика вышла в плей-офф. Хорошо, если им попадется Бразилия

Вылет Мексики – худшее, что может произойти на чемпионате мира в России. Благодаря их болельщикам российские улицы расцвели и обрели новую популярность, потому что гости из Северной Америки сразу приучили – где они, там и праздник. Мексиканцы распыляют позитив на всех – даже самый угрюмый не устоит, чтобы не попрыгать и не покричать с парнями в зеленых футболках и бойцовских масках «Мехико! Мехико!»

Разгромное поражение от Швеции чуть не отправило мексиканцев домой, несмотря на набранные шесть очков. Сегодня североамериканцы провели самый слабый матч на ЧМ и оголили главную проблему: неумение играть первым номером. Преимущество мексиканцев состоит в скорости и отточенных контратаках, вкус которых познала Германия. Осорио научил ребят фантастически быстро переводить мяч из обороны в атаку, чтобы моментально наказывать соперника за просчеты сзади. Чичарито, Вела и Лосано, ценник которого растет с каждым матчем, с удовольствием врывались в свободные зоны, где их всегда ждала передача от Эрреры и Гуардадо.

Ян Андерссон идеально подготовился к матчу и отдал мяч мексиканцам, чтобы те безыдейно возились с ним в середине поля. Под конец матча владение у Мексики превышало 65%, но из контроля мяча сборная Осорио ничего не выудила. Все бессмысленные забросы вперед прерывали Линделёф и Гранквист, а Лосано и Велу съели крайние защитники – на этом вся изобретательность мексиканцев впереди кончалась.

Южная Корея невероятным образом обыграла Германию и спасла Мексику от вылета. В матче с Германией «ацтеки» показали, что лучшую игру они демонстрируют с минимальным владением, а бразильцы уж точно оставят Чичарито и компанию без мяча, зато с приятными свободными зонами впереди.

Цифры матча:

Мексика выходит из группы на седьмом ЧМ подряд, начиная с 1994 года.

Последние пять голов за Швецию Гранквист забил с пенальти.

Швеция впервые с ЧМ-1994 забила три мяча. Тогда пострадала Болгария – 0:4.

Мексика – Швеция – 0:3

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