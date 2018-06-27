Германия вылетела с оглушительным треском. Но это не позор

Чемпионы мира заняли последнее место в группе – прямо как Панама, Египет или Исландия. Путь немцев по турниру – хроника команды, которая неслась к обрыву, но не остановилась у пропасти, а рухнула прямо на острые скалы. Теперь из России уедет истерзанная, убитая, размазанная Германия.

Самое болезненное в этой катастрофе – ее внезапность. До последнего казалось, что все будет нормально – как у Аргентины. «Немцы просто разгоняются», – типичная риторика фанов Бундестим, привыкших, что их сборная стабильно в порядке. Провалили стартовый матч – бывает, испанцы восемь лет назад тоже слили Швейцарии. Со скрипом дожали Швецию – супер, все исправил гениальный гол Крооса.

А дальше – немотивированная Корея, 90 минут бессмысленной дроби по воротам, разброд на стандарте и жесточайшая казнь. Над чемпионами поиздевался даже линейный судья – поднял флаг, выписал Германии шанс, а затем видеоповтор убил все надежды. Второй гол – вообще трагикомедия: Нойера наказали на глазах у всего мира в худшем матче его сборной в ХХI веке. Ужас.

Если говорить объективно, Германия тотально провалила только третий тур. Там действительно все было слишком суетливо, нервно и однообразно – с ударами отчаяния, разрывами в обороне и пасами ради пасов. Зато с Мексикой и Швецией – совсем не так: чувствовалось, что у Бундестим есть четкий план, просто упорно подводит реализация.

ГерманияGetty Images

Да, немцы рано и оглушительно вылетели, но им это простительно. Во-первых, у них шикарное портфолио: это лишь второй крах в новом тысячелетии. У остальных европейских топ-сборных фейлов набралось гораздо больше – даже у Испании, Италии, Франции и Португалии, не говоря уже об Англии с Голландией.

Во-вторых, Лёв тотально облажался впервые за 12 лет. Крайне солидный стаж, особенно для коуча сборной – тот же Дель Боске протянул на вершине всего два турнира. Конечно, Йогги принял ряд спорных решений, и упрямство сыграло против тренера, но он точно не заслужил разгрома в медиа: наоборот, Лёва надо поддержать и поблагодарить вне зависимости от того, продолжит ли он работу с командой.

В-третьих, у немцев отличное поколение – не повезло только Ройсу, а остальные либо уже брали Кубок мира, либо еще за него посражаются (Марко тоже может доиграть до Катара).

Поэтому Германия точно не превратится в Голландию: могучая Бундестим обязательно вернется, но еще более злая, мобилизованная и заряженная. Шесть полуфиналов подряд на крупных турнирах – безумная и великая серия, которая должна была оборваться. Так вышло, что система сломалась в России, но мощь немцев никуда не делась – и они докажут это через два года.

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