Лёв: «Мы не просто проиграли матч, а потеряли все, что немецкий футбол выстраивал в последние годы»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал поражение от Южной Кореи (0:2) и вылет команды с чемпионата мира.

«Мы не просто проиграли один матч, а потеряли все, что немецкий футбол выстраивал в последние несколько лет. Нам очень жаль. Меня первого интересует, что пошло не так, я задам себе вопросы. Мне нужно подумать над этим. Я ответственен за поражение. Чувствую разочарование глубоко внутри меня», – сказал Лёв.

После поражения от Мексики (0:1) в первом туре Лёв пообещал выйти из группы.

Сборная Германии впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира.

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