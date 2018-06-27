Imago

Лёв: «Мы не просто проиграли матч, а потеряли все, что немецкий футбол выстраивал в последние годы»

Лёв: «Мы не просто проиграли матч, а потеряли все, что немецкий футбол выстраивал в последние годы»
Eurosport

1 час назад

Болезненная и неожиданная неудача.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал поражение от Южной Кореи (0:2) и вылет команды с чемпионата мира.

«Мы не просто проиграли один матч, а потеряли все, что немецкий футбол выстраивал в последние несколько лет. Нам очень жаль. Меня первого интересует, что пошло не так, я задам себе вопросы. Мне нужно подумать над этим. Я ответственен за поражение. Чувствую разочарование глубоко внутри меня», – сказал Лёв.

  • После поражения от Мексики (0:1) в первом туре Лёв пообещал выйти из группы.
  • Сборная Германии впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике

03:47
Популярные видео
Ставки за 300. Немцы вынесут Корею, удаление в сечи Сербии и Бразилии
2 217 просмотровВчера в 19:44
XI. Зидан, Платини и еще 9 отцов сборной Франции
3 020 просмотровВчера в 17:21
А еще вам может понравиться