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Бразилия обыграла Сербию и вышла в плей-офф

Бразилия обыграла Сербию и вышла в плей-офф
Eurosport

1 час назад

Пентакампеоны обыграли сербов и вышли на Мексику – 2:0.

В первом тайме сербы начали очень бодро и ловили бразильцев высоким прессингом, но Неймар и Коутиньо нашли способ преодолевать его. Дриблинг и скоростные забеги привели к жесткому фолу Льяйича на нападающем «ПСЖ», который вполне мог привести к удалению, но Алиреза Фагани пожалел серба. Филиппе же ответил за партнера голевым пасом на Паулиньо, который после чумового кросса легко перебросил Стойковича. Приятное настроение «селесао» явно испортила травма Марсело, которая случилась внезапно и вынудила Тите резко менять защитника «Реала» на Филипе Луиса.

Сербы включились еще мощнее с начала второго тайма, но несколько годных навесов Антонио Рукавины ни к чему не привели. Лучший момент сербов не реализовал Александар Митрович, который бил по пустым воротам, но попал в Тьяго Силву. Бразильский защитник вскоре убил интригу, когда пробил в ближний угол после подачи Неймара с углового.

  • В параллельном матче Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой (2:2) и вышла в плей-офф со второго места.
  • В 1/8 финала бразильцы встретятся со сборной Мексики, швейцарцы сыграют против Швеции.

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