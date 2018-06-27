Ромелу Лукаку останется в запасе на матч с Англией, чтобы не усугубить травму

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что нападающий Ромелу Лукаку не сыграет в заключительном матче группового этапа ЧМ против Англии.

В игре против Туниса Мартинес заменил Ромелу из-за повреждения. Так как бельгийцы уже вышли в плей-офф, коуч не стал рисковать и приберег форварда «Манчестер Юнайтед» для более важных заруб.

Лукаку – один из лучших бомбардиров ЧМ-2018, на его счету 4 мяча. Больше только у Харри Кейна (5).

Матч Англия – Бельгия пройдет 28 июня в Калининграде. Начало – в 20:00.

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