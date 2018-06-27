Швейцария сгоняла с Коста-Рикой ничью и сыграет с Швецией в плей-офф

Швейцария сыграла с Коста-Рикой 2:2 и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе.

В первом тайме костариканцы давили европейцев и создали много опасных моментов, но первая же атака у ворот Наваса стала голевой. Эмболо скинул на Джемаили, который в упор расстрелял кипера и открыл счет.

Во втором тайме Уостон вонзил мяч в сетку с углового и сравнял счет. После второго гола у обеих сборных были опасные моменты, и в конце матча сборные обменялись голами. Сначала Дрмич аккуратно положил мяч в угол, а потом Руис с пенальти на последних минутах заработал для Коста-Рики первое и последнее очко.

В параллельном матче за выход боролись Бразилия и Сербия.

Швейцария сыграет со Швецией 3 июля в 17:00.

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