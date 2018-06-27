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Йоахим Лёв: «Мы не заслужили выйти из группы»

Лёв: «Мы не заслужили выйти из группы»
Eurosport

1 час назад

Коуч не стал оправдываться.

Главный тренер Йоахим Лёв считает вылет своей команды с чемпионата мира закономерным.

«В данный момент трудно найти веское оправдание того, что случилось. Мои поздравления двум командам, которые прошли дальше. Мы не заслужили стать чемпионами мира, мы не заслужили выйти из группы», – приводит слова Лёва bulinews.com.

  • Германия покинула турнир, набрав 3 очка на групповом этапе.
  • Немцы проиграли Мексике (0:1) и Южной Корее (0:2) и выграли у Швеции (2:1).
  • В 2014 году Германия стала чемпионом мира.

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