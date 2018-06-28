Канадские фаны Овечкина и Могучие рейнджеры из Швейцарии в Нижнем. 14-й день ЧМ-2018 своими глазами

Локация: Нижний Новгород

Нижний Новгород оказался городом, где фан-зона и стадион находятся в получасе ходьбы от железнодорожного вокзала. Это ужасно удобно, но сначала нужно пройтись по местам силы. Гуглю наш гид про Нижний, сверяюсь с картой и вижу, что Кремль и местный Арбат – Большая Покровская – находятся примерно в одном месте. Даже интересно, заглядывают ли футбольные туристы в другие части города, если все, что нужно болельщику, сосредоточено в одном районе.

В среднем, пропорция такая: из четырех человек на цветах двое швейцарцев, один костариканец и еще один русский. Если за сыроваров топят молодые мужчины в районе 30, то за американцами приехали почтенные старички. Да, случалось и наоборот, но чаще именно так. Всевышний, сделай так, чтобы и в России пенсионеры могли гонять на другой конец света ради какого-то там футбола.

За европейцами следят внимательнее. Они громче, изобретательнее, в начале Большой Покровской стоит целый микроавтобус с их мобильным посольством, а уже на фан-зоне к ребятам в красных крестах подходят его работники и спрашивают, все ли хорошо. К Коста-Рике такого отношения нет.

Перед магазом с матрешками замечают семейную пару в футболках Овечкина. Перебарываю желание впарить им Eurosport Player с трансляциями НХЛ и изображаю перед еле ворочающим языком продавцом иностранца. Пока владелец точки на смеси английского с русским пишет на листочке цену, я потихоньку расспрашиваю приезжих. Они не из Вашингтона, а из Канады – мужчина с аккуратными усами болеет за Овечкина с юниорских ЧМ. «Почему не Кросби? Не знаю, у Ови нравится его сила, его отношение ко всему». О, нет, пока фальшиво торгуюсь с продавцом за ненужные матрешки, парочка исчезает из магаза и растворяется в толпе. Черт-черт-черт!

На фан-фесте, который расположился почти в стенах нижегородского Кремля, пропорции меняются – теперь примерно поровну, но соблазнительные кошечки все равно чаще выбирают швейцарцев. Они более сумасшедшие, чем соперники – раскрашивают лица, напяливают красные цилиндры и переодеваются в Могучих рейнджеров.

К самому стадиону невозможно попасть – чтобы найти нужный гейт для журналистов, нужно обойти целый, мать его, торговый центр и пройти насквозь него никак нельзя. То есть ты видишь медиацентр, он буквально через дорогу, но путь преграждает миллион заборов, обогнуть которые можно только бешеным крюком, а сам вход спрятан за бетонной плитой на парковке, словно это платформа 9 и 3/4. С другими воротами для болельщиков так же – большая арена, к которой не попасть без навыков спортивного ходока.

На трибунах было много оттенков красного, но так вышло, что только на центральных секторах – за воротами все скупили местные или те иностранцы, которые не палятся, что они не из России. В пении гимнов выиграла Коста-Рика – их фанаты проревели национальную песнь громче и четенько пошумели на объявлении составов. Они заголосили при первых атаках своих, а после перекладины Колиндреса взвихрили децибелы на стадионе.

За швейцарскими болельщиками было особенно интересно наблюдать после «албанских орлов» от Джаки с Шачири. Но опасность исходила от футболистов, а не от зрителей – парни с белыми крестами на груди полчаса смиренно раскатывали на своей трети, пока люди на трибунах освистывали их атакующую импотенцию.

Смешно, что гол с первого толкового момента воткнул Блерим Джемаили, родившийся в Македонии в семье албанцев и в четыре года оказавшийся в Цюрихе. У него было больше поводов синхронизироваться с политикой, но Швейцария не подала ни намека – не хотела новых разборок с ФИФА.

Мужчины на медиатрибуне уже включили матч бразильцев на мониторах – за Коста-Рикой можно следить без экранов, а финты Неймара сами себя не рассмотрят. Во втором тайме стадион внезапно включился на простом угловом и нажужжал на гол Уостона. По эмоциям защитника стало ясно, за что его любит публика – швейцарцы клевые и правильные, но не такие страстные, как костариканцы. После дискуссий в спортивных медиа о внутреннем секс-туризме русских сеньорит пассионарность становится важным пунктом в симпатиях – теперь футболиста-фаворита выбирают не за скиллы, а за мускулы и неравнодушие.

Коста-Рику в плей-офф никто и не ждал – с тренером, который не знает, кто такой Азар, и выглядит как пьющий физрук, будущего в 2018-м у нее нет. Но кто расстроится? Точно не пенсионеры, которые прилетели за ней на другой конец света.

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