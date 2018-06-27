Eurosport
На ЧМ-2018 отличились все 32 сборные. Дольше всех не забивала Коста-Рика
Отличное достижение.
Защитник сборной Коста-Рики Кендалл Уостон забил мяч в ворота сборной Швейцарии на 56-й минуте матча в рамках заключительного игрового дня в группе E.
Гол Уостона означает, что на турнире больше не осталось команд без забитых мячей: Коста-Рика была в этом списке последней.
На ЧМ-2014 тоже отличились все 32 команды.
- Игра между швейцарцами и костариканцами завершилась вничью – 2:2.
- В плей-офф из группы E вышли Бразилия (с первого места) и Швейцария (со второго).
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