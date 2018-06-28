Роберт Левандовский – новый Златан Ибрагимович. Такой же флоп

У Роберта Левандовского проблемы с самоопределением. Перед стартом ЧМ-2018 поляк поныл в The Guardian о биполярочке, будто он твиттер-девочка. «В ресторане с друзьями меня никто не называет Роберт или Леви, я Эмиль. Никто не оборачивается и не глазеет на меня. Если кто-то все же подходит и спрашивает, не я ли Левандовский, то отвечаю, что я Эмиль и просто похож на него».

Теперь все ясно: киллер Роберт колотит до полусмерти гамбурги и насилует слабаков в квалификации ЧМ, а хиляк Эмиль появляется в важных матчах ЛЧ и проваливает главный турнир сборных. Дохлому альтер-эго, наверное, неприятно, когда его вторая сущность постоянно треплется о новых вызовах, требует места в составе «Баварии» и флиртует с «Реалом». Это нормальное поведение для постербоя Бундеслиги в 2018-м, но не для чокера, в которого поляк превращается в определяющих играх.

Левандовский идеально заменил Златана Ибрагимовича в головах фанов, свихнувшихся на нестандартных форвардах. Шведский Чак Норрис развернул пиар-кампанию, чтобы поехать в Россию, но у тренера «тре крунур» хватило яиц, чтобы отказать единственной звезде – ты бросил нас в отборе, посасывай мохито в Лос-Анджелесе.

Идеальное решение – Ибрагимович вечно требовал мяч, хотел быть единственной звездой и никогда не затаскивал решающие матчи, ни в Швеции, ни в «ПСЖ», ни в итальянских грандах. Зато у Златана всегда хватало гонора, чтобы громко говорить о величии, хотя все уже понимали, что это всего лишь кукареканье – как можно сравнивать с Роналду и Месси человека, который ни разу не пробивался в полуфинал Лиги чемпионов?

Левандовский уже круче Златана тем, что был в шаге от ушастого кубка, хотя и не останется в памяти фронтменом «Боруссии» – максимум, одной из звезд Клоппа. Эго поляку раздули постоянные банки на «Альянц-Арене» (до февраля клал мячи в каждом домашнем матче Бундеслиги) и рекорды с Польшей. Но против него не играли топ-защитники – немецкий чемпионат обокрали АПЛ с Ла Лигой, а в отборе на ЧМ Роберт мучил Армению, Черногорию и Казахстан.

Без практики с лучшими Леви в России превратился в палку. Если первый матч с Сенегалом можно спихнуть на идиотизм старого тренера, то с Колумбией звездный страйкер сам не забил в паре опасных моментов и не заковырял даже при 0:3 в последние 10 минут хромоногому Оспине. Приплюсуйте туда же фейлы на Евро в 2012-м и 2016-м – по голу на каждом турнире, когда от него ждали взрыва. Его новый агент Пини Захави должен навсегда забыть о ценнике в 200 миллионах евро и «Реале» – какому гранду нужен форвард, который выжимает штанишки при малейшем давлении?

Форвард канцерогенно действует на раздевалку, его сложнее терпеть, чем Златана. Ибра не критикует партнеров, у него другая тактика – выждать, пока спадет критика, и сгенерировать пафосный заголовок о себе, который разнесут мировые твиттеры.

Поляк еще осенью 2017-го нарвался на проблемы из-за интервью Der Spiegel, в котором некорпоративно удивился, почему «Бавария» не тратит столько же, сколько остальные топ-клубы. «Мюнхену» нужно что-то придумать, если он хочет приглашать игроков мирового класса в Германию. Если хочешь быть впереди всех, нужны качественные футболисты», – двумя предложениями Левандовский показал, что считает одноклубников парнями среднего уровня. И если в ноябре Роберт называл переговоры с «Реалом» чушью, то сейчас открыто признает, что хочет сбежать в Мадрид – не отрицают ни его агент, ни топ-инсайдеры типа Балаге.

Форварду даже некому подсказать, что он что-то делает неправильно – три друга детства работают на него менеджером, юристом и телохранителем и сидят у приятеля на зарплате. Конечно, они заглядывают Роберту в рот, поддерживают его в конфликте с Румменигге и мечтают, что могущественный кореш перевезет их в Испанию.

В истории Польши были форварды, которые жгли на ЧМ – деды помнят Гжегожа Лято со Збигневом Бонеком, но вряд ли их внуки расскажут детям про Левандовского. Если только в качестве плохого примера: как строить из себя звезду, но постоянно подсовывать в больших матчах бездарное альтер-эго.

«Я был разочарован в «Баварии». Почему Левандовский – эгоист и лжец

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