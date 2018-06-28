Getty Images

Паоло Мальдини: «Между Криштиану Роналду и Лионелем Месси я без капли сомнения выбрал бы Лео»

Мальдини: «Между Роналду и Месси я без капли сомнения выбрал бы Лео»
Eurosport

1 час назад

Их статистика на ЧМ говорит об обратном.

Легендарный защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини сравнил лидеров сборной Аргентины и сборной Португалии – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Выбирая между Криштиану Роналду и Лионелем Месси, я всегда выберу Месси. У Лео отличный дриблинг, он создает моменты, у него есть стиль, который мне очень нравится. Если бы мне пришлось выбирать между ними, я бы ни капли не сомневался», – приводит слова Мальдини Mundo Deportivo.

  • На ЧМ-2018 Криштиану забил 4 гола в 3 матчах. На счету Месси один гол.
  • Если Португалия в 1/8 финала обыграет Уругвай, а Аргентина – Францию, то в 1/4 Лео и Криш сыграют друг против друга.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса

01:15
Популярные видео
XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике
2 663 просмотров16 ч
Ставки за 300. Немцы вынесут Корею, удаление в сечи Сербии и Бразилии
2 268 просмотров26/06 в 19:44
А еще вам может понравиться