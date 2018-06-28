Паоло Мальдини: «Между Криштиану Роналду и Лионелем Месси я без капли сомнения выбрал бы Лео»

Легендарный защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини сравнил лидеров сборной Аргентины и сборной Португалии – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Выбирая между Криштиану Роналду и Лионелем Месси, я всегда выберу Месси. У Лео отличный дриблинг, он создает моменты, у него есть стиль, который мне очень нравится. Если бы мне пришлось выбирать между ними, я бы ни капли не сомневался», – приводит слова Мальдини Mundo Deportivo.

На ЧМ-2018 Криштиану забил 4 гола в 3 матчах. На счету Месси один гол.

Если Португалия в 1/8 финала обыграет Уругвай, а Аргентина – Францию, то в 1/4 Лео и Криш сыграют друг против друга.

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