Хёну Чо: «Я думал, что мы вышли в плей-офф. И я расплакался, когда понял, что это конец»

Голкипер сборной Южной Кореи Хёну Чо рассказал, почему он расплакался после игры с Германией (2:0).

«Честно, сразу после того, как закончился матч, я думал, что мы вышли в плей-офф. И я расплакался, когда понял, что это конец», – сказал Хёну Чо.

Хёну Чо стал лучшим игроком матча Южная Корея – Германия.

Германия, как и Южная Корея, не пробилась в 1/8 финала. В плей-офф из группы F вышли Швеция и Мексика.

Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.

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