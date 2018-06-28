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Хёну Чо: «Я думал, что мы вышли в плей-офф. И я расплакался, когда понял, что это конец»

Хёну Чо: «Я думал, что мы вышли в плей-офф. И я расплакался, когда понял, что это конец»
Eurosport

1 час назад

Великая победа над Германией не принесла конечного результата.

Голкипер сборной Южной Кореи Хёну Чо рассказал, почему он расплакался после игры с Германией (2:0).

«Честно, сразу после того, как закончился матч, я думал, что мы вышли в плей-офф. И я расплакался, когда понял, что это конец», – сказал Хёну Чо.

Хёну Чо стал лучшим игроком матча Южная Корея – Германия.

  • Германия, как и Южная Корея, не пробилась в 1/8 финала. В плей-офф из группы F вышли Швеция и Мексика.
  • Чемпионат мира в России продлится до 15 июля.

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