Рамзан Кадыров: «Мохамед Салах сказал, что приедет в Чечню еще раз»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что лидеру сборной Египта Мохамеду Салаху понравилось в Грозном.

«Я не болею за команды. Мне нравится, как играет Роналду или Мохаммед Салах, который останавливался у нас в республике. Он очень умный, простой и спокойный парень.

У выскочек и в футболе, и в шоу-бизнесе, и в любой другой сфере бывает короткая жизнь. Мне нравится, как играет наша команда «Ахмат». А так я смотрю, как играют футболисты

Приглашал ли Салаха в горы? Приглашал. Но не в этот раз. Он сказал, что обязательно приедет. Сейчас идет чемпионат, они не имеют права. Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова», – сказал Кадыров «Известиям».

Сборная Египта базировалась в Грозном во время ЧМ-2018.

Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина Чечни.

Египтяне проиграли все три матча на групповом этапе. Оба гола «фараонов» забил Салах.

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