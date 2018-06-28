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ЧМ-2018 установил рекорд по автоголам

ЧМ-2018 установил рекорд по автоголам
Eurosport

36 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

Это достижение уже не спишешь на VAR.

На чемпионате мира в России установлено еще одно достижение. На 74-й минуте матча Мексика – Швеция (0:3) мексиканец Эдсон Альварес срезал мяч в собственные ворота.

Этот автогол стал седьмым на ЧМ-2018. Никогда прежде футболисты так часто не ошибались воротами. Предыдущий рекорд был установлен на ЧМ-1998 – 6 автоголов.

Тем же вечером швейцарец Янн Зомер упрочил рекорд, поразив свои ворота в игре с Коста-Рикой (2:2). Попутно он стал третьим в истории вратарем, сделавшим автогол на чемпионатах мира.

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