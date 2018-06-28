ЧМ-2018 установил рекорд по автоголам

На чемпионате мира в России установлено еще одно достижение. На 74-й минуте матча Мексика – Швеция (0:3) мексиканец Эдсон Альварес срезал мяч в собственные ворота.

Этот автогол стал седьмым на ЧМ-2018. Никогда прежде футболисты так часто не ошибались воротами. Предыдущий рекорд был установлен на ЧМ-1998 – 6 автоголов.

Тем же вечером швейцарец Янн Зомер упрочил рекорд, поразив свои ворота в игре с Коста-Рикой (2:2). Попутно он стал третьим в истории вратарем, сделавшим автогол на чемпионатах мира.

Один из восьми автоголов записал себе в пассив Денис Черышев. Он стал шестым игроком, который на одном чемпионате мира забивал и себе, и соперникам.

ЧМ-2018 выдал рекордную серию по матчам без нулевых ничьих подряд (36) и стал самым щедрым на пенальти.

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