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Англия впервые с 1966 года выступила лучше Германии на чемпионате мира
Для этого родоначальникам футбола даже не пришлось стараться.
Англичане сделали подборку фактов, согласно которым они должны стать чемпионами мира 15 июля.
На ЧМ-2018 впервые с 1966 года Англия забила четыре мяча, Россия выиграла два стартовых матча, футболист сборной Португалии не реализовал пенальти, забит самый поздний гол в основное время и показана самая быстрая желтая карточка.
И главное: Англия впервые за 52 года выступила на чемпионате мира лучше Германии.
- После ЧМ-1966 Англия лишь раз дошла до полуфинале и проиграла там немцам (ЧМ-1990).
- Германия впервые в истории не вышла из группы чемпионата мира.
Германия вылетела с оглушительным треском. Но это не позор
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