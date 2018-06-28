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Англия впервые с 1966 года выступила лучше Германии на чемпионате мира

Англия впервые с 1966 года выступила лучше Германии на чемпионате мира
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Для этого родоначальникам футбола даже не пришлось стараться.

Англичане сделали подборку фактов, согласно которым они должны стать чемпионами мира 15 июля.

На ЧМ-2018 впервые с 1966 года Англия забила четыре мяча, Россия выиграла два стартовых матча, футболист сборной Португалии не реализовал пенальти, забит самый поздний гол в основное время и показана самая быстрая желтая карточка.

И главное: Англия впервые за 52 года выступила на чемпионате мира лучше Германии.

  • После ЧМ-1966 Англия лишь раз дошла до полуфинале и проиграла там немцам (ЧМ-1990).
  • Германия впервые в истории не вышла из группы чемпионата мира.

Германия вылетела с оглушительным треском. Но это не позор

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