Король Лев. Сенегальский секс-символ почему-то тренирует сборную, а не снимается для модных журналов

При прочих равных условиях сборная Сенегала интересует в лучшем случае 13 миллионов человек. В 2018 году – намного больше, и этому есть несколько причин. Во-первых, у африканской сборной теперь топовый ростер (Мане, Кулибали, Гуйе), во-вторых, не менее выдающийся тренер.

Зарплата Алиу наталкивает на мысль, что Сиссе едва ли не главный патриот своей команды в мире. 198 тысяч евро в год скромнее зарплаты Черчесова в 13 раз, Дешама – в 17,5; даже тренер очень бедной Панамы заколачивает почти 400 тысяч в европейской валюте.

Единственный темнокожий специалист на ЧМ, самый молодой коуч турнира в России, капитан лучшей сборной Сенегала в истории и признанный секс-символ главного события четырехлетия. Сиссе явно некомфортно находиться под сверхвниманием. «Спасибо девушкам за присвоение статуса секс-символа, но таковым себя не считаю», – Алиу будто извиняется и морщится от столь щедрых эпитетов.

Примерно такими же его осыпали в 2002-м, когда Сенегал сломал стереотипы и уверенно вошел в топ-8 команд мира. Жесткий стиль центрального полузащитника Алиу Сиссе ярко выделял его на фоне менее мастеровитых партнеров и даже натолкнул Стива Брюса, тогда тренировавшего «Бирмингем», на сравнение парня с Патриком Виейра: «Когда я увидел его перфоманс против Франции, то понял, что сделаю все, чтобы купить этого парня».

2002 год все равно стал худшим в жизни Сиссе. Как это часто бывает, на смену чему-то прекрасному приходит нечто разочаровывающее и гнетущее. В сентябре возле берегов Гамбии разбился сенегальский паром MV Le Joola. На борту находились 12 родственников полузащитника, которые погибли, как и еще 1851 человек. Даже на печально известном «Титанике» смертей было меньше.

Вскоре после случившегося Сиссе сыграл в благотворительном матче Нигерии и Сенегала, который собрал деньги более чем для 1000 родственников погибших, а болельщики «Бирмингема» поддержали парня, пожалуй, лучшим живым баннером в истории.

Железного Сиссе настигла депрессия. Пропущенные тренировки и позднее возвращение на предсезонную подготовку сломали сезон, а потом Алиу продали в «Портсмут». Сиссе еще поиграл до 2009-го, но ничего выдающегося уже не показывал.

Спустя три года Алиу начал тренерскую карьеру. Его взяли помощником в сборную до 23-х лет, а уже через год сделали главным. Ультрауспехов команда не демонстрировала, но в марте 2015 года Сиссе назначили тренером главной команды страны.

«Это огромная гордость привезти сборную своей страны на чемпионат мира. В 2002 году я был капитаном, а сейчас передам весь опыт и знания моим игрокам, потому что каждый кусочек сенегальского джерси представляет страну и всю Африку», – Алиу был очень эмоционален перед ЧМ.

За такого мужчину хочется переживать просто так. Он танцует с командой на тренировках, носит часы за 170 тысяч евро и не выглядит так, будто фэшн-уроки ему давала Тамара Ивановна из соседнего села. Главный «лев Теранги» прибыл на ЧМ, чтобы еще раз доказать, что сложности не ломают, а двигают вперед.

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