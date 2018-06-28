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Король Испании поддержит «Красную фурию» в матче против России
По стопам японской принцессы.
Король Испании Филипп VI летит в Москву на чемпионат мира. 1 июля монарх приедет на стадион «Лужники», где сборные России и Испании оспорят путевку в четвертьфинал ЧМ-2018.
Об этом сообщает Королевская испанская футбольная федерация (RFEF). Глава RFEF Луис Рубиалес тоже приедет на игру.
- Россия финишировала второй в группе А, уступив только Уругваю.
- Испания выиграла группу В, опередив по дополнительным показателям Португалию.
- Матч Испания – Россия начнется в 17:00 мск.
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