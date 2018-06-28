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Пивной спонсор Мексики проставился посольству Южной Кореи за вынос Германии

Пивной спонсор Мексики проставился посольству Южной Кореи за вынос Германии
Eurosport

1 час назад

Так выглядит искренняя благодарность.

Спонсор сборной Мексики Estrella Jalisco отблагодарил корейцев за победу над Германией. У представителей посольства Южной Кореи в Вашингтоне в ближайшее время не будет проблем с алкоголем.

«Нашим корейским амигос. Как официальное пиво сборной Мексики, Estrella Jalisco хотела бы поздравить вас с отличной игрой на чемпионате мира и сегодняшней большой победой.

От лица всех болельщиков Мексики мы благодарим вас: вы официально часть нашей семьи. Наслаждайтесь – с нас причитается. Если вам нужна команда, за которую можно поболеть, мы надеемся, что это будет Мексика», – говорится в записке Estrella Jalisco.

  • Южная Корея сенсационно победила Германию (2:0) в последнем туре. Этот результат спас от вылета Мексику, которая крупно уступила Швеции (0:3).
  • Если бы мексиканцы победили Швецию, то Южная Корея тоже вышла в плей-офф.

(Фото: официальный твиттер Estrella Jalisco)

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