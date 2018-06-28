«Болезнь мамы прогрессирует». 23-летний Азмун завершил карьеру в сборной по уважительной причине

Иранский нападающий «Рубина» Сердар Азмун объявил, что больше не будет выступать за национальную команду. Одной из причин ухода из сборной футболист назвал болезнь матери.

«Для меня было большой честью выступать за сборную. Я буду гордиться этим до конца жизни.

К сожалению, в связи с определенными вопросами и вопреки желанию моего сердца я решил попрощаться с национальной командой моей страны. Это самое мучительное решение для молодого 23-летнего футболиста, который прошел через нищету и трудности.

В жизни есть первостепенные вещи. Болезнь моей матери прогрессирует и ставит передо мной серьезный выбор. Я выбираю маму», – написал Сердар в инстаграм.

Иран завершил выступление на ЧМ-2018 на групповой стадии.

Азмун дебютировал за сборную Ирана весной 2014 года, провел 36 матчей и забил 23 гола.

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